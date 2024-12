Dead Fish reflete sobre o hardcore: ‘Labirinto da Memória’ é uma carta ao Brasil atual [ENTREVISTA]

A banda Dead Fish fala sobre o novo álbum “Labirinto da Memória”, turnês e os desafios de manter o punk relevante em grandes festivais.

A banda Dead Fish é considerada uma das maiores do Brasil em seu gênero, com mais de três décadas de música engajada. Nascida em 1991 em Vitória (ES), a banda começou como um grupo de amigos skatistas que aprenderam a tocar juntos. Com letras que abordam temas como saúde pública, desigualdade, preconceito e violência, consolidou-se como um dos principais nomes do hardcore.

Em entrevista exclusiva, Rodrigo Lima e Ricardo Mastria falaram sobre o processo criativo do álbum “Labirinto da Memória”, lançado em janeiro, e as recentes turnês no Brasil e na Europa. Eles também refletiram sobre o papel do hardcore em tempos de polarização política. A banda, com mais de dez álbuns no repertório, demonstra experiência e habilidade em sua música.