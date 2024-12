De surpresa, Kendrick Lamar lança novo álbum; ouça GNX

Colaborador de Taylor Swift, Jack Antonoff co-produziu grande parte do disco, que tem participação de SZA e da cantora mexicana Deyra Barrera

Kendrick Lamar lança surprise um novo álbum, intitulado GNX, com 12 músicas inéditas. Esse é o sexto álbum da carreira do rapper de 37 anos.

O álbum é o sucessor de Mr. Morale & the Big Steppers, lançado em 2022, e está em continuidade ao sucesso de “Not Like Us”, diss dedicada a Drake e indicada ao Grammy 2025 como Canção do Ano. GNX abre com a música “Wacced Out Murals”, que apresenta vocais espanhóis da cantora Maria.