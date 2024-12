David Attenborough critica uso não autorizado de sua voz por IA

David Attenborough, renomado apresentador de documentários sobre a natureza, expressou seu descontentamento em relação ao uso não autorizado de sua voz por tecnologias de inteligência artificial. A polêmica surgiu após a BBC exibir um experimento em que narrações da nova série de Attenborough, “Asia”, foram replicadas com IA. Em um teste, os espectadores ouviram uma versão original e outra gerada por IA, ambas quase idênticas.

Attenborough afirmou estar “profundamente perturbado” com o ocorrido. “Passei minha vida tentando transmitir o que acredito ser a verdade. É inaceitável que minha identidade seja usada para fins que não condizem com meus valores”, declarou. A voz clonada do apresentador vem sendo utilizada em conteúdos de terceiros, incluindo reportagens sobre temas políticos no YouTube.

A prática de clonar vozes famosas tem gerado controvérsias, especialmente pelo impacto na privacidade e nos direitos autorais. A questão levou à introdução do projeto de lei “No Fakes Act”, que busca responsabilizar legalmente aqueles que clonam vozes e semelhanças de figuras públicas sem consentimento.