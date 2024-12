Criador de The Boys está ‘horrorizado’ com sátira que se tornou ‘realidade’

Eric Kripke, criador da série The Boys, confirmou que a série chegará ao fim com sua quinta temporada. A série, conhecida por sua abordagem irreverente e crítica ao universo dos super-heróis, tem sido um sucesso desde sua estreia. No entanto, Kripke revelou que sua decisão é motivada por um desejo de evitar que a série perca sua essência satírica.

A franquia de The Boys continuará a explorar novos horizontes, com spin-offs e prequels em desenvolvimento. Além disso, Kripke explicou que as histórias paralelas são criadas com cuidado para manter a qualidade e o propósito original da obra.

Kripke também mencionou que sua decisão reflete seu compromisso em preservar a integridade da narrativa. Segundo ele, a série é parte do punk rock e ela dói muito mais quando os punk rockers se vendem. Apesar do sucesso, o criador quer evitar que a série perca sua autenticidade e se torne algo sem sentido.