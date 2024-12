Coringa: Delírio a Dois ganha data de estreia nas plataformas digitais

A sequência do longa de sucesso de 2019, “Coringa: Delírio a Dois”, chega aos serviços de streaming nos próximos dias. O filme, que fracassou em sua passagem pelos cinemas, estrela Joaquin Phoenix e Lady Gaga e é um musical. A história segue Arthur Fleck, internado no sanatório Arkham e aguardando julgamento por seus crimes como o Coringa, que se vê obrigado a lidar com sua dupla identidade e encontra o amor verdadeiro em Arlequina, interpretada por Lady Gaga.

Além de Joaquin Phoenix, Zazie Beetz também retorna no segundo filme como Sophie Dumond, interessante personagem que complementa a trama. A estreia do filme nas plataformas digitais é um momento esperado para os fãs do gênero, que poderão desfrutar da trama e da música do longa.