Confira as atrações do réveillon na Paulista

A tradicional festa de Réveillon na Avenida Paulista, em São Paulo, já está em fase de preparação, com o line-up anunciado. Para a contagem regressiva e recepção ao novo ano, a dupla Bruno & Marrone estará no comando.

A programação musical será ainda mais diversificada, com shows do funkeiro MC Livinho, a estrela pop Gloria Groove, além de gospel com Thalles Roberto e Renascer Praise. A agremiação campeã do carnaval paulistano em 2024, a Mocidade Alegre, também se apresenta na noite. O evento ocorrerá na Avenida Paulista, entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, e estima-se que cerca de dois milhões de pessoas compareçam ao show da virada, que é gratuito. Além disso, ônibus gratuitos estarão disponíveis para os frequentadores.