Condenação de Jussie Smollett por farsa de crime de ódio é anulada

A Suprema Corte de Illinois decidiu que um caso de promotor especial contra o ator não deveria ter sido levado adiante por causa de um acordo anterior de não acusação.

A condenação do ator Jussie Smollett, conhecido por atuar na série Empire, por mentir para a polícia sobre um crime de ódio que ele foi acusado de encenar contra si mesmo foi anulada pela Suprema Corte de Illinois. A decisão foi tomada por motivos processuais, voltando a uma decisão do Escritório do Procurador do Condado de Cook de desistir do caso contra Smollett algumas semanas após sua acusação original.

Smollett havia concordado em perder sua fiança de 10.000 dólares para a cidade em troca de desistir do caso. No entanto, essa decisão causou alvoroço entre os oficiais da cidade, o que levou à nomeação de um promotor especial e à reabertura do caso. Smollett foi eventualmente condenado por cinco acusações de mentir para a polícia em dezembro de 2021 e sentenciado a 150 dias de prisão no mês seguinte.