Como fazer as missões secretas de Pokémon TCG Pocket

As missões secretas do Pokémon TCG Pocket são um segredo escondido nos jogos que oferece recompensas únicas e cartas exclusivas aos jogadores. Essas missões, muitas vezes desconhecidas para os iniciantes, são um desafio para coletar cartas raras que não podem ser obtidas de outra forma. Ao completá-las, você não apenas expande seu deck, mas também se aproxima de se tornar um verdadeiro Mestre Pokémon.

Atualmente, o jogo apresenta sete missões secretas, cada uma com suas próprias condições e recompensas. Para ajudar você a completar todas, segue-se um guia detalhado sobre como conquistar essas missões e o que você ganhará ao alcançá-las.

Essas missões secretas não são exibidas no início do jogo e aparecem apenas após serem completadas. Elas podem ser encontradas na aba de missões do jogo, prontas para serem trocadas por recompensas uma vez que você atenda aos requisitos. A parte interessante dessas missões é que, até que você as complete, não há como saber que elas estão lá, a menos que siga um guia como este.

Vale a pena destacar que, embora essas missões possam exigir paciência e dedicação para coletar as cartas específicas, as recompensas são muito valiosas e podem ajudar a melhorar o seu deck e a sua habilidade como jogador.