Como Danny Boyle criou cenas icônicas da Londres deserta em “Extermínio”

“Extermínio”, lançado em 2002, é considerado um dos grandes filmes pós-apocalípticos, consolidando seu lugar como um clássico, especialmente por sua abordagem inovadora, apesar de seu orçamento relativamente baixo. Dirigido por Danny Boyle, o filme foi escrito por Alex Garland, de Ex Machina, e estrelado por Cillian Murphy, conhecido por seu papel em Peaky Blinders. Murphy interpreta Jim, um entregador de bicicleta que acorda de um coma para descobrir que um vírus altamente contagioso devastou a sociedade, transformando os infectados em criaturas agressivas, semelhantes a zumbis.

O filme é repleto de cenas memoráveis, sendo uma das mais icônicas a sequência em que Jim caminha sozinho por uma Londres deserta. A imagem do protagonista percorrendo marcos famosos da cidade vazios, como a ponte de Westminster, transmite uma sensação de desolação e desesperança. Para capturar essas imagens poderosas, Boyle teve que ser criativo, dado o orçamento modesto de apenas 8 milhões de dólares.

A equipe usou técnicas inovadoras para filmar essas cenas de maneira eficiente. Um dos principais truques foi filmar todas as cenas em Londres exclusivamente aos domingos, nas primeiras horas da manhã. Esse horário evitava o tráfego intenso e as multidões do centro de Londres, permitindo thus a equipe registrar as cenas com mais facilidade e precisão.