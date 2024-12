Como alisamentos e colorações afetam a saúde dos fios

Aqui está o resumo da notícia em português do Brasil:

A grande maioria da população brasileira aplicou alguma química no cabelo, seja coloração, alisamento ou permanente. Segundo os dados da Associação Brasileira de Salões de Beleza, cerca de 40% a 50% dos brasileiros realizam algum tipo de tratamento químico no cabelo anualmente, sendo em média 95 milhões de pessoas. No entanto, é importante lembrar que essas práticas podem causar malefícios nos fios e no couro cabeludo, como queda capilar, inflamações e corte químico.

Além disso, os resultados desses procedimentos podem ser exuberantes, mas as consequências podem ser maiores se forem feitas de forma incorreta e com alta frequência. Isso pode causar desidratação, alteração de cor em lugares aleatórios e aumento de inflamação e descamação do couro cabeludo.

Um especialista capilar, Iago Carega, da clínica Vitta Capeli, destaca que o aumento da sensibilidade no couro cabeludo após o procedimento químico é comum e pode ser causado por diversas razões. Grande parte dessas consequências é ocasionada pela frequência dos procedimentos e pela composição dos produtos químicos. “A pele pode ficar mais sensível pelo impacto dos produtos químicos, que podem modificar a estrutura do couro e dos fios de cabelo.”