Como a IA ajudou a recolocar os Beatles no Grammy para 2025

**Beatles concorrem ao Grammy pelo mesmo prêmio que pleitearam 54 anos atrás**

A música “Now and Then”, de autoria de John Lennon, é a primeira canção dos Beatles a concorrer a um dos principais prêmios do Grammy desde 1971. A composição foi escrita em 1977, quando a banda já não existia mais. Após um período de 24 anos, os remanescentes dos Beatles, Paul McCartney, George Harrison (falecido) e Ringo Starr, tentaram desenvolver a música no projecto “Anthology”, junto com outras canções como “Free as a Bird” e “Real Love”.

No entanto, por problemas técnicos com a qualidade sonora da gravação, “Now and Then” foi retirada do projeto. Ainda assim, a música foi disponibilizada em novembro passado e pode concorrer sem problemas à edição do Grammy, que contempla obras lançadas entre setembro de 2023 e agosto de 2024.