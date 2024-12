Cobra Kai: Últimos episódios da temporada final ganham data de estreia

Here is the summary in Portuguese (Brazilian):

A sexta temporada do spin-off da Karate Kid, Cobra Kai, foi dividida em três partes. A primeira parte estreou em julho, e a segunda com quatro capítulos foi lançada na última sexta-feira (15) na Netflix. A terceira e última parte da temporada será lançada em 13 de fevereiro de 2025. Cobra Kai é ambientada 30 anos após a história da Karate Kid e segue a antiga rivalidade entre Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, mostrando agora outros aspectos da personalidade desses personagens.