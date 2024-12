Coala Festival 2025 anuncia Liniker como headliner do primeiro dia e inicia vendas

Artista retorna ao evento com o sucesso do álbum CAJU

O Coala Festival, que ocorrerá no Memorial da América Latina, em São Paulo, anunciou Liniker como a primeira atração confirmada da edição. A cantora, que está em turnê com seu álbum aclamado CAJU, será a headliner do dia 5, sexta-feira. As vendas gerais de ingressos já começaram.

Liniker já se apresentou no Coala Festival em 2017 e 2022 e agora volta em um momento especial da carreira, consolidada como uma das principais vozes da música brasileira contemporânea. O retorno da artista ao festival reflete o carinho do público, pois seu nome foi um dos mais pedidos em pesquisas nas redes sociais.