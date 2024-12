Coachella, um dos principais festivais de música da atualidade, acontece anualmente no Empire Polo Club, em Indio, Califórnia, EUA.

O Coachella 2025 anunciou oficialmente o line-up completo, que contará com artistas como Lady Gaga, Charli xcx, Post Malone, Anitta e muitos outros.

O evento confirmou que as vendas começarão na próxima sexta-feira, 22, às 16h (horário de Brasília), no site do festival. O line-up ainda contará com atrações como Green Day, entre outras.