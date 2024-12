Cinebiografia de Britney Spears está em ‘concepção inicial’, diz diretor

A Universal Pictures está produzindo uma cinebiografia de Britney Spears, baseada no livro de memórias intitulado “A mulher em mim” (2023), da própria cantora.

O diretor Jon M. Chu, conhecido por filmes como “Wicked”, “Podres de Ricos” e “Justin Bieber’s Believe”, está no comando do projeto, que está ainda em estado de “concepção inicial”. Anteriormente, em agosto de 2024, a Universal Pictures havia anunciado a adaptação do livro de memórias de Britney Spears para fazer a base de uma biografia sobre a cantora, responsável por hits como “Toxic”, “…Baby One More Time”, “Gimme More” e “Oops! … Did It Again”. Chu também foi confirmado como diretor da produção.

A cinebiografia se concentrará na vida e carreira de Britney Spears, que é considerada um dos maiores nomes da música pop. Embora o projeto ainda esteja em um estágio inicial, a notícia já gerou expectativa entre os fãs da cantora e a crítica especializada.