Cinco anos após a morte de Gugu Liberato, família relembra últimos momentos em documentário

A morte de Gugu Liberato, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, completou cinco anos nesta semana. Para homenageá-lo, foi lançado o documentário “Gugu – Simples Assim”, disponível no Playplus, plataforma da Record TV. A produção traz depoimentos emocionantes de familiares e amigos, que recordam os últimos momentos ao lado de Gugu.

Em sua fala, Dona Maria do Céu, mãe de Gugu, relembrou o dia em que se despediu de Gugu, sentindo que aquele seria o último encontro entre eles. Ela contou que Gugu ficou mais de três horas no seu quarto conversando com ela, algo incomum para ele. Quando foi abrir a porta para sair, ele a beijou e disse que não voltaria.

Além de Dona Maria do Céu, os filhos de Gugu também participaram do documentário, compartilhando suas últimas lembranças do pai antes do acidente fatal. João Augusto, o filho mais velho, contou que a última conversa com o pai ocorreu quando Gugu chegou à casa da família nos Estados Unidos.