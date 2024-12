Cidade Verde Sounds lança DVD “10 Anos de Missão de Paz”

Registro show de Cidade Verde Sounds traz quatro músicas inéditas e participação de Planta e Raiz, Rael, Marina Peralta, Fábio Brazza e MC Kako.

A banda Cidade Verde Sounds, liderada pelo vocalista Adonai e pelo DJ e beatmaker Dub Mastor, acabou de lançar o DVD “10 Anos de Missão de Paz”. Gravado no fim de abril, na Audio Club, em São Paulo, o show comemorativo contou com a participação de nomes como Planta e Raiz, Rael, Marina Peralta, Fábio Brazza e MC Kako, com quem a banda divide os vocais na nova música “O Tempo Não Para”.

Antes do projeto chegar às plataformas na íntegra, o Cidade Verde Sounds lançou “Coração Novin” (com a cantora Marina Peralta) e “Seu Cheiro” (com os parceiros do Planta e Raiz). O DVD “10 Anos de Missão de Paz” traz 18 faixas.