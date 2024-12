Chris Columbus quase dirigiu outro clássico natalino antes de “Esqueceram de Mim”. O diretor esteve prestes a assume outro projeto marcante: “Férias Frustradas de Natal”. John Hughes, roteirista do longa, convidou Columbus para dirigir o filme, mas as coisas não saíram como esperado. Durante uma reunião inicial com Chevy Chase, estrela do filme, Columbus percebeu uma desconexão.

Ele relembra que Chase estava desinteressado e distraído, e o momento mais estranho foi quando perguntou: ” Você é o diretor? Pensei que fosse um baterista”. Depois de um jantar desastroso entre Columbus, Hughes e Chase, o diretor decidiu abandonar o projeto. “Não tinha escolha”, afirmou.

Apesar do impasse, Hughes mostrou apoio e ofereceu a Columbus o roteiro de “Esqueceram de Mim” apenas uma semana depois. “Fale sobre se esquivar de uma bala”, disse Columbus, reconhecendo a sorte de ter recebido uma segunda oportunidade.