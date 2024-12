Chitãozinho & Xororó abrem vendas para cruzeiro em 2025

Aqui está o resumo noticioso em português do Brasil, mantendo a autenticidade e estrutura do texto original:

Nesta segunda-feira (25), as vendas para aquisição de cabines no navio de cruzeiro da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó tiveram início. A viagem “ChX: Uma História de Sucesso”, chega pela primeira vez às águas brasileiras.

O cruzeiro temático foi anunciado no último dia 21 e ocorrerá entre os dias 15 e 18 de novembro de 2025, com embarque e desembarque no Porto de Santos, litoral de São Paulo. Além da dupla Chitãozinho & Xororó, outros artistas confirmados a bordo do MSC Preziosa incluem os trio Victor & Leo, Matogrosso & Mathias e Daniel, com seus principais hitsrespectivamente, “Borboletas”, “Tentei Te Esquecer” e “Estou Apaixonado”.

De acordo com a organização, novas atrações devem se unir a Chitãozinho & Xororó. As cabines têm valor de partida individual de R$3.598,80, mais taxas portuárias adicionais. Os espaços de maior valor chegam a cifra próxima de vinte mil reais individualmente.