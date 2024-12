Cher e viúva de Sonny Bono retomam disputa sobre royalties de músicas

Mary Bono, viúva de Sonny Bono, volta ao processo por royalties de ‘I Got You Babe’ e ‘The Beat Goes On’ mesmo após perder em fevereiro.

A viúva de Sonny Bono e a cantora Cher retomaram disputa judicial sobre royalties de músicas de sucesso como “I Got You Babe” e “The Beat Goes On”. Em fevereiro de 2024, Cher já havia ganhado um processo pelos direitos das canções. A batalha legal começou porque as concessões de direitos autorais de Sonny Bono tornaram-se elegíveis para rescisão em 2018, e Mary Bono interveio para tentar se tornar detentora dos royalties. Cher foi casada com Sonny Bono entre 1967 e 1974 e realizou grande parceria na música.

Cher processou Mary Bono em 2021 por aproximadamente um milhão de dólares. Embora Cher tenha ganhado o processo anteriormente, Mary Bono volta ao processo para tentar reverter a decisão.