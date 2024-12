Cher detona Peter Bogdanovich em livro biográfico: ‘era um babaca’

A cantora e atriz Cher, de 78 anos, abriu o jogo sobre suas experiências difíceis com diretores no set de filmes. Em sua promoção de livro de memórias, “Cher: The Memoir, Part One”, Cher revelou essas histórias, destacando suas relações tensas com Peter Bogdanovich e Frank Oz.

Cher disse que Peter Bogdanovich, diretor do filme “Mask” (1985), era um “babaca” e contou histórias sobre a dinâmica problemática durante as gravações do filme. Segundo ela, o diretor a chamou de “ninguém” e lhe disse que poderia cortá-la do filme a qualquer momento.

Bogdanovich também havia criticado Cher em uma entrevista anterior, alegando que ela era a atriz mais difícil com quem havia trabalhado, pois não confiava em ninguém, especialmente nos roteiristas e produtores.