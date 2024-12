Charli xcx anuncia próprio festival e confirma primeiros artistas

Chamado Party Girl, evento de Charli xcx terá programação especial dentro do LIDO Festival, marcado para acontecer em junho de 2025

A artista Charli xcx, responsável pelo disco de estúdio “Brat”, um dos principais lançamentos de 2024, agora terá o seu próprio festival, chamado “Party Girl”. O evento ocorrerá dentro do LIDO Festival, em Londres, em 2025.

O novo festival está marcado para acontecer no dia 14 de junho de 2025, no Victoria Park, em Londres. A programação musical será cuidadosamente selecionada, assim como atividades promovidas pela comunidade durante a semana, com um forte enfoque na sustentabilidade. As atrações principais do festival serão Charli xcx e Jamie xx.