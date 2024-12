CEO da Sony Pictures lamenta péssimo desempenho de Kraven e culpa imprensa especializada

O CEO da Sony Pictures, Tony Vinciquerra, revelou que “Kraven: O Caçador” é provavelmente o pior lançamento da empresa durante os quase oito anos em que ele está no estúdio. Embora o filme não seja ruim, Vinciquerra não entende os motivos para seu fracasso.

“Kraven” estreou nos cinemas com uma bilheteria de apenas US$ 11 milhões, a menor estreia até agora para um filme da Marvel lançado pela Sony. A bilheteria doméstica do filme é de US$ 18 milhões, enquanto sua arrecadação global é de US$ 43 milhões. Esses números são desastrosos para um filme de super-heróis.

Vinciquerra também se referiu ao fracasso de “Madame Teia”, que foi uma das más bilheterias da empresa. De acordo com Vinciquerra, a imprensa criticou o filme exageradamente e isso prejudicou sua bilheteria. Ele também culpou a imprensa por criticar outros filmes da Sony, como “Kraven: O Caçador” e “Madame Web”, acrescentando que os críticos os destruíram.

Ao contrário, Vinciquerra defendeu as qualidades do filme “Madame Teia”, afirmando que foi “ótimo na Netflix” e que a crítica negativa foi injusta. Ele não explicou, no entanto, como esses problemas afetam os negócios da Sony Pictures.

O presidente da Sony Pictures acredita que a imprensa especializada tem um papel importante na boa ou má recepção de um filme, e que a crítica negativa pode levar a uma perda de dinheiro para a empresa.

Vinciquerra também criticou a imprensa por não apoiar filmes como “Kraven: O Caçador” e “Madame Web”, afirmando que os críticos preferem criticar esses filmes em vez de promover positivamente outros filmes da empresa.