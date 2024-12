Cenas de sexo nos filmes são ‘as coisas menos sexy no mundo’, diz Josh O’Connor

Josh O’Connor, em 2024, estrelou Rivais, filme dirigido por Luca Guadagnino que ainda conta com Zendaya (Tashi Donaldson) e Mike Faist (Art Donaldson).

Josh O’Connor, um ator inglês de 34 anos, compartilhou sua opinião sobre as cenas de sexo no cinema. Segundo ele, essas cenas não são muito sexy e não agregam muito à narrativa, razão pela qual as comparou com cenas de luta.

Ele estrelou o filme “Rivais”, dirigido por Luca Guadagnino, ao lado de Zendaya (Tashi Donaldson) e Mike Faist (Art Donaldson). Embora o filme tenha muita tensão sexual entre os personagens principais, não contém cenas de sexo explícitas, o que é comum em filmes do gênero.