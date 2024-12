Casamentos do ano tem Luan Santana, MC Poze e mais em 2024

Em 2024, diversos casais famosos decidiram atualizar o status do relacionamento e oficializaram as uniões. Entre cerimônias intimistas e grandiosas festas com direito a dress code rígido, os casamentos agitaram a vida de inúmeros famosos ao redor do país.

À espera da primeira filha, Serena, o cantor Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães casaram-se no civil há pouco menos de um mês. Em 28 de novembro, eles realizaram uma cerimônia extremamente intimista somente com amigos e familiares.

Ainda no mês de novembro, no dia 11, os digitais influencers Lucas Rangel e Lucas Bley celebraram o amor em uma grandiosa cerimônia.