Capital Inicial anuncia turnê comemorativa dos 25 anos do Acústico: ‘Momento seminal’

Em comemoração aos 25 anos do álbum “Acústico MTV: Capital Inicial”, lançado em 2000, o grupo Capital Inicial anunciou uma turnê que passará por várias cidades do Brasil, como São José dos Campos, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Brasília, Natal, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, entre março e novembro de 2025. Além disso, a turnê será acompanhada de um EP de inéditas.

Para Dinho Ouro Preto, vocalista e frontman do grupo, o álbum “Acústico MTV: Capital Inicial” foi um momento seminal na história da banda. Ele relembrou que a entrada do grupo no cenário musical foi dividida em duas partes: antes e depois do lançamento do álbum.