Cantoras sertanejas se unem em especial ‘Amigas’, na Globo

No próximo dia 18 de dezembro, a TV Globo exibe o especial musical “Amigas”. Gravado na última quarta-feira, o projeto reuniu cinco das principais vozes femininas do sertanejo.

Com looks extremamente brilhantes, botas e uso de chapéus, estiveram presentes Ana Castela, 21, Lauana Prado, 35, Simone Mendes, 40, e as irmãs gêmeas Maiara & Maraisa, de 36 anos de idade. Com apresentação da atriz e ex-BBB Rafa Kalimann, as artistas entoaram hits próprios e mesclaram as vozes em feats inéditos. Dentre algumas canções, “Nosso Quadro”, “Cobaia”, “Medo Bobo” e “Erro Gostoso” integraram o espetáculo.

Em um momento de emoção, o quinteto homenageou a Eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça. Falecida em novembro de 2021, a artista marcou o feminejo, além de ser parceira extremamente próxim.