Caldas Country Festival confirma datas de edição 2025 após sucesso avassalador em 2024

A edição de 2024 do Caldas Country Festival encerrou os grandes eventos do circuito sertanejo no ano, reafirmando o status de referência no gênero no país. Reunindo mais de 25 mil pessoas em dois dias inesquecíveis, mesmo sob chuva intensa, a maratona de shows no último fim de semana celebrou a união de novos talentos e veteranos do gênero.

A edição do próximo ano já está confirmada e será realizada nos dias 21 e 22 de novembro. O primeiro dia da 17ª edição do festival foi marcado por apresentações de estreia e retornos históricos. Vh & Alexandre deram início à festa, seguidos por Luiz Claudio & Giuliano, que retornaram aos palcos após uma pausa de 10 anos.

Além disso, Guilherme & Santiago trouxeram um repertório repleto de clássicos e novidades, enquanto Hugo & Guilherme cativaram o público com sucessos que confirmam o bom momento da dupla. Gusttavo Lima, em sua 12ª participação no evento, entregou um show épico, com homenagens a ícones do sertanejo, consolidando-se mais uma vez como “O Embaixador”.