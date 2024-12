Cailee Spaeny descobriu que estaria em Alien: Romulus pelo Instagram

Atriz Cailee Spaeny conversou com a Rolling Stone Brasil sobre processo de seleção para o filme “Alien: Romulus” e como descobriu que estaria nele. A atriz norte-americana, com apenas 26 anos, já colecionou papéis memoráveis em sua carreira, incluindo “Priscilla”, “Guerra Civil” e recentemente, “Alien: Romulus”, que teve uma bilheteria de mais de US$ 350 milhões mundiais.

Para celebrar o sucesso do filme, a Rolling Stone Brasil conversou com Cailee Spaeny sobre o processo de seleção de elenco e a forma inusitada que ela descobriu sua escalação. No entanto, detalhes sobre o processo de seleção não foram compartilhados.

Cailee Spaeny disse que fez algo que não sabemos o que foi feito.