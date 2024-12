Bruna Marquezine usa vestido diferentão avaliado em R$ 85 mil, confira

Bruna Marquezine chamou a atenção na pré-estreia da série “Amor da Minha Vida” ao lado de Sérgio Malheiros. O grande destaque foi o vestido de escamas da grife Ferragamo, que foi um dos destaques da Semana da Moda de Milão.

O modelo do vestido curto de manga longa pode ser encontrado por R$ 85 mil no site Farftech. Bruna também usou meia-calça preta e uma bolsa intitulada Hug Bag, da mesma etiqueta. O look foi assinado por Pedro Sales.

Mais tarde, a atriz trocou de look e usou um belíssimo vestido preto, composto por um casaco da mesma marca, com decote ombro a ombro, gola V e manga japonesa, no valor de R$ 17.943.

No total, Bruna usou looks avaliados em aproximadamente R$ 123 mil, incluindo bolsas, sapatos e acessórios.