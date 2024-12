Brad Delson está fora dos shows do Linkin Park devido à saúde mental, segundo Mike Shinoda

Guitarrista esteve envolvido com as gravações do novo álbum From Zero e é listado como integrante, mas tem sido substituído nos shows por Alex Feder

O relacionamento real de Brad Delson com a atual fase do Linkin Park, reativado com Emily Armstrong no vocal e Colin Brittain na bateria, deixou os fãs curiosos. Quando a banda anunciou seu retorno, no início de setembro, eles transmitiram um show ao vivo no YouTube, e Delson não estava lá. No entanto, ele aparecia nas fotos promocionais e era citado como integrante no comunicado que confirmou o novo álbum, From Zero.

No dia seguinte à transmissão ao vivo, Brad publicou uma nota para dizer que participaria do grupo apenas nas atividades em estúdio. Nos shows, Alex Feder estaria em seu lugar. Além disso, o cantor e multi-instrumentista Mike Shinoda, o baixista Dave “Phoenix” Farrell e o DJ Joe Hahn completam a formação da banda.