Blake Lively sugeriu mudança essencial em Deadpool & Wolverine, revela diretor

Atriz Blake Lively, casada com Ryan Reynolds, acompanhou a produção do filme Deadpool & Wolverine e sugeriu mudanças no final do longa.

A atriz Blake Lively, que deu voz à Ladypool no filme Deadpool & Wolverine, também contribuiu para o projeto. Ela sugeriu alguns ajustes importantes no filme, visto que o diretor Shawn Levy revelou em um comentário nos créditos do Blu-ray.

De acordo com Levy, o final do filme originalmente não tinha suspense e os heróis sobreviveram. Logo, foi necessário fazer mudanças para que o filme tivesse um encerramento mais emocionante. Como resultado, o filme Deadpool & Wolverine agora tem um final mais suspenso e emocionante.

No filme, o personagem Wade Wilson (Ryan Reynolds) decide aposentar seu alter ego Deadpool após uma grande decepção em sua vida.