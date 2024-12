Billy Joel discute ‘mistério’ da longevidade em entrevista a John Mayer

Joel será o primeiro convidado de Mayer em sua nova série na SiriusXM, How’s Life, com estreia nesta quinta-feira, 28 de novembro. São várias as discussões que John Mayer emitiu na entrevista com Billy Joel, sobre a sorte surreal da longevidade na música. Eles analisaram o mistério em torno da longevidade de alguns artistas e como isso afetou suas carreiras musicais.

O programa está programado para estrear na estação do cantor e compositor Life With John Mayer. Após a conversa de estreia com Billy Joel, futuros episódios apresentarão entrevistas com Shawn Mendes e Maren Morris.