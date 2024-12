Billy Corgan entra em leilão para conseguir letra escrita a mão por Courtney Love

O vocalista do Smashing Pumpkins, Billy Corgan, ingressou na disputa para garantir a letra da faixa “Violet”, do grupo Hole, escrita a mão por sua ex-namorada, Courtney Love. O documento será leiloado pelo After Ellis Park Wildlife Sanctuary, organização que dedica seu lucro para o cuidado e resgate de animais na ilha de Sumatra.

A instituição foi fundada por Warren Ellis, conhecido pela banda Nick Cave & The Bad Seeds. Em um vídeo publicado no Instagram, Billy Corgan anunciou sua participação no leilão e a compra de seu ingresso para o evento.

A letra de “Violet” é um souvenir do relacionamento entre Billy Corgan e Courtney Love, que ocorreu em 1990. A faixa é considerada um dos principais sucessos do Hole e é uma peça valiosa para os fãs da música.