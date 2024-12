Bia Miranda volta atrás e revela gravidez

Bia Miranda revelou que ainda está grávida de Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, esclarecendo a situação confusa em torno de um suposto aborto. A influenciadora contou que inicialmente acreditou ter perdido o bebê, mas mais tarde descobriu que ainda carregava uma criança em seu ventre.

Nos Stories do Instagram, Bia explicou o ocorrido: “Na primeira consulta com a médica, fui avisada que minha gravidez era de risco e que poderia acabar sofrendo uma perda. Logo após, houve um sangramento, e para mim, naquele momento, pensei que havia perdido o bebê. Não sentia nenhum sintoma de gravidez, nem enjoo.” Depois, ao se encontrar novamente com Samuel, Bia notou um desconforto e decidiu retornar ao médico.

Bia confirmou que sofreu um aborto espontâneo do bebê que estava esperando com Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto. Segundo ela, o processo foi complexo e ainda está sentindo os efeitos da perda do bebê.