Beyoncé anuncia show em intervalo de jogo de futebol americano

A apresentação de Beyoncé acontecerá no dia 25 de dezembro de 2024, em uma partida da NFL (National Football League) transmitida pela Netflix.

Beyoncé anunciou que fará um show no intervalo de uma partida de futebol americano, que será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Netflix. A apresentação ocorrerá no dia 25 de dezembro de 2024, quando o Baltimore Ravens e o Houston Texans se enfrentarão pela NFL.

No anúncio feito nas redes sociais, Beyoncé aparece vestida de cowboy, com roupagem que reproduz as cores da bandeira dos Estados Unidos. A apresentação será um momento esperado por fãs de música e futebol americano ao redor do mundo, que estarão aptos a acompanhá-la ao vivo à medida que a partida for transmitida pela Netflix.