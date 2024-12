Ben Affleck está ‘na seca’ após divórcio de Jennifer Lopez, dizem fontes

Ben Affleck, de 52 anos, está passando por uma fase introspectiva desde o término de seu casamento com Jennifer Lopez. Segundo informações, o ator não demonstrou interesse em envolvimentos românticos ou casuais, surpreendendo inclusive seus amigos mais próximos.

Jennifer Lopez oficializou o divórcio em agosto de 2024, dois anos após o luxuoso casamento celebrado pelo casal. Desde então, Ben tem se mantido afastado de envolvimentos românticos ou casuais.

A postura reclusa do ator seria reflexo do impacto emocional que o divórcio teve sobre ele. É notório que Ben ainda continua à altura do término do casamento e não demonstra vontade de engravidar novamente.