Belo e Gracyanne Barbosa celebram Natal juntos, apesar do divórcio após 16 anos de casamento

A noite de Natal foi marcada por uma reunião inesperada entre Belo e Gracyanne Barbosa. Apesar do término do casamento, anunciado publicamente em abril este ano após 16 anos juntos, o casal apareceu lado a lado em uma celebração com a família de Gracyanne, como mostrado em uma foto compartilhada nos stories da influencer fitness.

Este seria o primeiro Natal que os dois passariam separados desde o início do relacionamento. Recentemente, Gracyanne falou sobre como seria a data, revelando que não tinha grandes planos, mas destacando a importância de estar em paz e cercada pela família.

Gracyanne revelou que sua prioridade era se sentar bem, em paz, com a família e com saúde. Ela mantém uma relação próxima com a família de Belo, incluindo sua ex-sogra, dona Terezinha.