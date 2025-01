BBB anuncia atração inédita com Ana Clara e Ed Gama

BBB anunciou uma atração inédita para a edição de 2025 do reality show: “Big Show”. Com estreia prevista para o dia 20 de janeiro, a nova empreitada terá comando de Ana Clara e Ed Gama.

O programa terá exibição exclusiva no Multishow e vai ao ar todas as noites, sem horário definido, de segunda-feira. Mesclando humor, interatividade, memes e convidados especiais a cada programa, toda semana o eliminado da vez marca presença.

Como recurso inédito, os convidados de Ana e Ed poderão enviar perguntas para o líder do BBB 25. Diretamente do confinamento, o responsável por comandar a casa mais vigiada responderá as dúvidas vindas do ambiente externo.

Além disso, o “Big Show” terá outros quadros inéditos. Além de apresentar a nova empreitada, Ed Gama também tem presença garantida no “Big Show”.

O “Big Show” promete ser um programa divertido e atraente, com mistura de humor, interatividade e convidados especiais. Os espectadores terão a oportunidade de se conectar com os participantes do BBB 25 e participar de quadros inéditos.