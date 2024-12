Baby, novo filme de Marcelo Caetano, ganha trailer oficial

Segundo longa do diretor de Corpo Elétrico, de 2017, foi exibido no Festival de Cannes e venceu o prêmio principal do Festival do Rio.

A Vitrine Filmes divulgou o trailer oficial de “Baby”, segundo longa de Marcelo Caetano, diretor de “Corpo Elétrico” de 2017, que fez sucesso no Festival de Cannes e venceu o prêmio principal da 26ª edição do Festival do Rio.

Em “Baby”, Wellington, um jovem libertado de um centro de detenção, se vê à deriva pelas ruas de São Paulo e conhece Ronaldo, um garoto de programa, com quem vive uma relação cheia de conflitos e emoções.

A produção chega premiada, com o ator Ricardo Teodoro como Melhor Ator Revelação no Festival de Cannes.