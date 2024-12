Atriz alega que Rebel Wilson fez uma falsa acusação de agressão sexual sobre ela

A atriz australiana Charlotte MacInnes afirma que nenhuma má conduta ocorreu no set de gravação do filme The Deb e qualificou Rebel Wilson, a diretora do filme, de “absurda”.

Charlotte MacInnes está envolvida em uma disputa legal multimilionária com Rebel Wilson nos Estados Unidos. Segundo documentos apresentados no Tribunal Superior de Los Angeles, MacInnes acusa Wilson de propagar inverdades sobre ela e afirma ter sido alvo de assédio e intimidação por parte da diretora durante as filmagens do filme.

MacInnes também afirma que Wilson continuou a repetir acusações de que uma das produtoras do filme, Amanda Ghost, teria cometido assédio sexual contra ela, mesmo após negar essas ocorrências.