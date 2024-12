Assista na íntegra ao show de Beyoncé nos Jogos de Natal da NFL

Post Malone, Blue Ivy Carter e Shaboozey estiveram entre os convidados especiais da apresentação realizada em Houston e transmitida pela Netflix

Beyoncé realizou uma performance no intervalo do primeiro Jogos de Natal da NFL na Netflix, durante o confronto entre Houston Texans e Baltimore Ravens no NRG Stadium. O evento foi transmitido ao vivo na Netflix. A artista ainda prometeu realizar um anúncio especial no próximo dia 14 de janeiro — especula-se que seja uma turnê promovendo o álbum “Cowboy Carter”.

A apresentação especial aconteceu na cidade natal de Beyoncé, Houston, Texas, nos Estados Unidos. A produção foi assinada por sua empresa, Parkwood Entertainment, em parceria com Jesse Collins Entertainment.

O espetáculo contou com uma série de convidados especiais em mais de 12 minutos. A ocasião marcou a primeira apresentação ao vivo de músicas do seu álbum “Cowboy Carter”, eleito um dos melhores de 2024. O disco concorre a 11 Grammy.