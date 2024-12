As 3 melhores músicas do novo álbum do Linkin Park, segundo crítico da Rolling Stone

O Linkin Park lança seu oitavo álbum de estúdio, intitulado “From Zero”, nesta sexta-feira (15). O álbum é o primeiro do grupo com a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain, que substituem Chester Bennington, falecido em 2017, e Rob Bourdon, ausente das novas atividades.

O vocalista e multi-instrumentista Mike Shinoda, remanescente da formação anterior, descreve o disco como um trabalho que percorre a sonoridade característica do Linkin Park em momentos diversos de sua trajetória. No entanto, quais seriam as canções de destaque do material?

A Rolling Stone teve acesso ao álbum e identificou as 3 melhores músicas: [nome das músicas]. O álbum “From Zero” promete trazer uma nova sonoridade e desafio para os fãs do Linkin Park.