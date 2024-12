A revista americana elegeu as faixas mais marcantes do grupo sueco

O ABBA, formado na Suécia em 1972, rapidamente se tornou um dos grupos pop mais icônicos da história da música. Composto por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, o quarteto conquistou o mundo com seu estilo único de harmonias vocais, melodias cativantes e letras emotivas. Suas canções atemporais continuam a influenciar gerações e a ocupar um lugar especial no coração dos fãs, de discotecas dos anos 70 a playlists contemporâneas.

Em homenagem à importância duradoura do ABBA, a Rolling Stone americana preparou uma lista com as melhores músicas do grupo. Confira:

O ABBA era apenas mais uma banda sueca, sem grande destaque. Mas essa homenagem a Bowie se tornou a entrada da Suécia no concurso Eurovision de 1974. Waterloo não só venceu, como também lançou o ABBA para a fama global, tornando-se seu primeiro hit nos EUA. Mesmo com alguns deslizes ao cantar em inglês (“The heeeestory booook on the shelf/Is always repeating itself”), isso só adicionava charme à banda. Eles performaram no Queen.

As 10 melhores músicas do ABBA, segundo a Rolling Stone: