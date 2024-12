Artista cria roupas com base em personalidade: ‘traço único’

Aos 17 anos, o empresário Nicolas Tavares está à frente de sua própria marca, a Unique Trait, como diretor criativo e um dos fundadores. Ele é responsável pela criação de roupas para os dançarinos da cantora Manu Bahtidão em seu mais recente projeto. Recentemente, a artista gravou seu quinto DVD, “Destino”, no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

Em entrevista, Tavares destacou a exclusividade de suas peças, que são feitas com base no traço e na personalidade do indivíduo. “Famosos têm procurado a gente buscando por peças exclusivas. Peças estas, feitas baseadas no traço e na personalidade do individuo”, disse ele.

O nome da marca, Unique Trait, reflete a singularidade do trabalho de Tavares, que se concentra em criar peças que refletem a personalidade de cada pessoa.