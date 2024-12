Ariana Grande e Cynthia Erivo celebram a estreia de Wicked com recado para fãs

Aqui está o resumo da notícia em português do Brasil:

Ariana Grande e Cynthia Erivo, estrelas da adaptação cinematográfica de “Wicked”, compartilharam mensagensemocionantes após a estreia do filme nos cinemas. Grande, que interpreta Glinda no filme, enviou uma carta tocante aos fãs no Instagram Stories, agradecendo por seu apoio inabalável ao longo dos anos. Ela expressou gratidão por ter tido a oportunidade de dedicar-se plenamente ao projeto, reconhecendo que os fãs tiveram que esperar um período longo sem lançamentos novos. Grande concluiu seu texto dizendo que é uma das maiores alegrias e presentes da sua vida ter crescido com os fãs e verá eles no cinema.

Cynthia Erivo, que interpreta Elphaba no filme, também compartilhou uma mensagem emocionante no Instagram, acompañada de fotos dos bastidores. Ela descreveu a jornada como longa e pavimentada com pequenos passos, mas emocionante. Ambas as estrelas agradeceram os fãs e colegas por terem sido parte do projeto.