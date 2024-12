‘Arcane’: Tudo sobre o sucesso da Netflix e sua relação com League of Legends

Adaptação do famoso jogo, a série é considerada uma das melhores já feitas no universo dos games

As adaptações de videogames estão em alta. Títulos como Five Nights at Freddy’s e Super Mario Bros. – O Filme dominaram as bilheterias, enquanto séries como The Last of Us e Fallout brilharam no Emmy. Nesse cenário de grandes produções, Arcane, da Netflix, se destaca como uma das adaptações mais ambiciosas e bem-sucedidas, baseada no universo de League of Legends. Com visuais deslumbrantes e uma narrativa envolvente, a série conquistou tanto fãs do jogo quanto novos públicos.

Arcane foi criada por Christian Linke e Alex Yee, em parceria com a desenvolvedora Riot Games e o estúdio de animação francês Fortiche. A série explora o mundo fictício de Runeterra, onde se desenrolam as histórias de League of Legends. A série, inicialmente lançada em 2021, retorna em sua segunda temporada, que chegou ao Brasil em novembro de 2024.

A série Arcane apresenta uma história envolvente e visuais impressionantes, conquistando tanto fãs do jogo quanto novos públicos. Com essa combinação de experiência e criatividade, a série se mantém como um dos maior sucesso da Netflix.