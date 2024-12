Apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, é homenageado em velório emocionante

O apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, faleceu no último domingo, aos 52 anos, após um trágico acidente de moto no interior de São Paulo. O líder religioso sofreu o acidente enquanto saía de um culto, e apesar do resgate imediato, não resistiu a uma parada cardíaca.

Segundo informações, no dia seguinte, a sede da Igreja Bola de Neve, na Lapa, São Paulo, foi palco de um velório emocionante, com homenagens à sua memória. Priscila Seixas, irmã do apóstolo e pastora, fez um desabafo tocante em suas redes sociais sobre a despedida e a dor da perda.

A Igreja Bola de Neve também se manifestou, destacando o impacto do trabalho de Rina e lamentou a perda de um líder que deixou um legado que jamais será esquecido. A igreja colocou-se em oração por sua família, amigos e a comunidade que foi abençoada por seu ministério.