Após saída de Cléber Machado no Arena SBT, quem vai ocupar a vaga do jornalista? Descubra!

A saída de Cléber Machado do programa Arena SBT deixou os fãs do esporte e da televisão curiosos para saber quem será o substituto do narrador. Agora que o jornalista esportivo está de mudança para outra emissora, quem será o próximo rosto a ocupar essa posição de destaque deixada por ele? Continue lendo e descubra quem poderá assumir o comando do programa.

Cléber Machado, que se integrou à emissora em 2023, decidiu deixar o SBT para começar uma nova etapa em sua carreira. A saída do jornalista é direta para a Record. O SBT, no entanto, não está apressado em namorar um novo apresentador para ocupar a vaga. A emissora está ainda em fase de análise para definir quem será o próximo a assumir a posição.

Especulações começaram a circular em torno de nomes que poderiam ocupar a vaga de Cléber Machado. Algumas das opções seriam Benjamin Back e Luiz Alano, nomes conhecidos na casa. Além disso, o SBT também está considerando um narrador que saiu recentemente da Globo, o jornalista Milton Leite. A decisão final, no entanto, depende das análises realizadas pela emissora.