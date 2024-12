Após 7 anos, Linkin Park volta ao Brasil com álbum novo e documentário em produção

Hoje, a banda retorna ao mesmo palco (16) para a segunda apresentação consecutiva em São Paulo.

A banda Linkin Park retornou aos palcos brasileiros em um show com cerca de 46 mil fãs no Allianz Parque, em São Paulo. A apresentação marcou a estreia da nova formação, agora com Emily Armstrong nos vocais, e celebrou o lançamento do álbum “From Zero”, primeiro álbum da banda em sete anos. O show, transmitido ao vivo por YouTube, Multishow e Globoplay, teve mais de duas horas de duração. Emily trouxe uma interpretação dos clássicos do Linkin Park no palco.

O álbum “From Zero” é o oitavo projeto lançado pela banda americana e foi finalmente divulgado para todo o mundo. A performance começou com os hinos “Somewhere I Belong” e “Crawling”, seguidos pelo novo single “Two Faced”, que estreou ao vivo e já foi recebido como um clássico. Além disso, a banda tocou sucessos como “One Step Closer”, “In The End”, “Breaking The Habit” e “Lost”, além de faixas inéditas do novo álbum, como “Emptiness Machine” e “Casualty”. Mike Shinoda, visivelmente emocionado, interagiu com os fãs em português, arrancando aplausos.